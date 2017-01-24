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У магазині “Наша ряба” продавали заражену АЧС свинину - поліція Луганщини

У магазині “Наша ряба” продавали заражену АЧС свинину - поліція Луганщини

Київ • УНН

 • 9481 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. У Луганській області виявлено факт продажу в магазині м’ясної продукції, зараженої африканською чумою свиней. Про це повідомляє речник Головного управління Національної поліції в Донецькій області Тетяна Погукай на сторінці у Facebook, передає УНН.

Так, за даними поліції, під час проведення фахівцями державної продовольчо-споживчої служби профілактичних заходів в Сватівському районі за фактом виявлення 18 січня зараження африканською чумою свиней в магазині “Наша ряба” вилучено пробу кісткового мозку свині, яка була спрямована на дослідження в Дніпропетровську регіональну лабораторію ветеринарної медицини.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Неконтрольовані випадки АЧС в Україні загрожують іншим країнам

За результатами дослідження патологічного (біологічного) матеріалу, проба дала позитивний результат зараження африканською чумою свиней.

У поліції підкреслили, що цей факт свідчить про порушення ветеринарних правил, що призвели до поширення епізоотії (АЧС) на території м. Сватове.

Цей факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.251 КК України “Порушення ветеринарних правил”.

Наразі, Сватівським відділом Старобільської місцевої прокуратури та Новоайдарським відділом Сєвєродонецької місцевої прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях за фактами порушення ветеринарних правил, які спричинили поширення епізоотії на території регіону (ст.251 КК України).

Довідка УНН: санкція ст.251 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років, або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, вчора, на Херсонщині через АЧС оголосили карантин.

Також нагадаємо, на думку нардепа С.Тригубенка, справжні винуватці катастрофічних масштабів АЧС в країні не покарані.

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