На Херсонщині оголосили карантин через АЧС
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. На території Херсонської області в смт. Іванівка Іванівського району виявлено захворювання свиней на африканську чуму, введені карантинні обмеження, передає УНН з посиланням на прес-службу ДСНС в Херсонській області.
Управлінням Держпродспоживслужби в Іванівському районі зафіксовано падіж десяти голів свиней в приватних господарствах в смт. Іванівка Територію села оголошено неблагополучною щодо африканської чуми свиней та встановлено карантин.
Встановлено епізоотичним осередком особисте підсобне господарство місцевого жителя. Встановлено зону захисту в радіусі 6 км. від епізоотичного осередку. Продезинфіковано 500 м2 подвір’я та знищено, шляхом спалювання 39 голів свиней приватного господарства. Проводяться карантинні заходи щодо африканської чуми свиней, та заходи щодо діяльності карантинних постів.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, на думку нардепа С.Тригубенка, справжні винуватці катастрофічних масштабів АЧС в країні не покарані.
А штрафи за недотримання санітарно-ветеринарних норм в Україні — занизькі.