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В Херсонской области объявили карантин из-за АЧС

В Херсонской области объявили карантин из-за АЧС

Киев • УНН

 • 8135 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. На территории Херсонской области в пгт. Ивановка Ивановского района выявлено заболевание свиней африканской чумой, введены карантинные ограничения, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГосЧС в Херсонской области.

Управлением Госпродпотребслужбы в Ивановском районе зафиксирована смерть десяти голов свиней в частных хозяйствах в пгт. Ивановка. Территория села объявлена неблагополучной по африканской чуме свиней и установлен карантин.

Установлено эпизоотическим очагом личное подсобное хозяйство местного жителя. Установлена зона защиты в радиусе 6 км. от эпизоотического очага. Продезинфицированы 500 м2 двор и уничтожено путем сжигания 39 голов свиней частного хозяйства. Проводятся карантинные мероприятия по африканской чуме свиней, и мероприятия по деятельности карантинных постов.

Напомним, как сообщал УНН, по мнению нардепа С.Тригубенко, настоящие виновники катастрофических масштабов АЧС в стране не наказаны.

А штрафы за несоблюдение санитарно-ветеринарных норм в Украине - слишком низкие.

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