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В магазине "Наша ряба" продавали зараженную АЧС свинины - полиция Луганской области

В магазине "Наша ряба" продавали зараженную АЧС свинины - полиция Луганской области

Киев • УНН

 • 9481 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. В Луганской области выявлен факт продажи в магазине мясной продукции, зараженной африканской чумой свиней. Об этом сообщает пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Татьяна Погукай на странице в Facebook , передает УНН.

Так, по данным полиции, во время проведения специалистами государственной продовольственно-потребительской службы профилактических мероприятий в Сватовском районе по факту обнаружения 18 января заражения африканской чумой свиней в магазине "Наша ряба" изъято пробу костного мозга свиньи, которая была направлена ​​на исследование в Днепропетровскую региональную лабораторию ветеринарной медицины.

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По результатам исследования патологического (биологического) материала, проба дала положительный результат заражения африканской чумой свиней.

В полиции подчеркнули, что этот факт свидетельствует о нарушении ветеринарных правил, повлекших распространение эпизоотии (АЧС) на территории г. Сватово.

Этот факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст.251 УК Украины "Нарушение ветеринарных правил".

Сейчас Сватовским отделом Старобельской городской прокуратуры и Новоайдарским отделом Северодонецкой городской прокуратуры осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам нарушения ветеринарных правил, повлекших распространение эпизоотии на территории региона (ст.251 УК Украины).

Справка УНН: санкция ст.251 УК Украины предусматривает наказание в виде штрафа от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, или ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Напомним, вчера, в Херсонской области из-за АЧС объявили карантин .

Также напомним, по мнению нардепа С.Тригубенко, настоящие виновники катастрофических масштабов АЧС в стране не наказаны .

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