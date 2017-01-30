Близько двох тисяч свиней умертвили через АЧС на Кіровоградщині
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. У селі Рівне Новоукраїнського району на Кіровоградщині, через африканську чуму умертвили 1926 свиней. Про це під час наради повідомив начальник ГУ Держспоживлужби в області Ігор Бойчук, передає кореспондент УНН.
За його словами, наразі завершується процес вилучення тварин у приватних домогосподарствах, почався відлік 40-денних карантинних заходів, проведено дезінфекцію. Умертвили свиней в ТОВ "Чапаєва"
Як повідомляв УНН, за прогнозами експертів, у 2017 році випадків АЧС в Україні не зменшиться.
Нагадаємо, в магазині “Наша ряба” на Луганщині продавали заражену АЧС свинину.
Також нагадаємо, за словами С.Тригубенка, профільні відомства лишили фермерів сам на сам з катастрофічними наслідками АЧС.
“Ринок вже рік б’є на сполох. Вимагають одного — посилення контролю! Для цього Держпродспоживслужба, щонайменше, повинна почати виконувати свої прямі обов’язки.
Я не можу зрозуміти, як таке можливо у 21 столітті: економіка, експортний потенціал цілої країни нищаться бездіяльністю і нікому до цього немає діла... Усі профільні відомства та міністерства відмовчуються, лишаючи і фермерів, і бізнес, і споживачів сам на сам з катастрофічними наслідками АЧС”, — зазначив він.
За словами політика, допущена з вини контролерів катастрофічна ситуація поширення АЧС просто вбила цю сферу.