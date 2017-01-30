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Около двух тысяч свиней умертвили из-за АЧС в Кировоградской области

Около двух тысяч свиней умертвили из-за АЧС в Кировоградской области

Киев • УНН

 • 9577 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. В селе Ровное Новоукраинского района Кировоградской области, из-за африканской чумы умертвили 1926 свиней. Об этом во время совещания сообщил начальник ГУ Госпродпотребслужбы в области Игорь Бойчук, передает корреспондент УНН.

По его словам, сейчас завершается процесс изъятия животных в частных домохозяйствах, начался отсчет 40-дневных карантинных мероприятий, проведена дезинфекция. Умертвили свиней в ООО "Чапаева"

Как сообщал УНН, по прогнозам экспертов, в 2017 году случаев АЧС в Украине не уменьшится.

Напомним, в магазине "Наша ряба" в Луганской области продавали зараженную АЧС свинину.

Также напомним, по словам С.Тригубенко, профильные ведомства оставили фермеров наедине с катастрофическими последствиями АЧС.

"Рынок уже год бьет тревогу. Требуют одного - усиления контроля! Для этого Госпродпотребслужба как минимум должна начать выполнять свои прямые обязанности.

Я не могу понять, как такое возможно в 21 веке: экономика, экспортный потенциал всей страны уничтожаются бездействием и никому до этого нет дела... Все профильные ведомства и министерства отмалчиваются, оставляя и фермеров, и бизнес, и потребителей один на один с катастрофическими последствиями АЧС", - отметил он.

По словам политика, допущенная по вине контроллеров катастрофическая ситуация распространения АЧС просто убила эту сферу.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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