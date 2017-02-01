Проект постанови про запровадження мобільних груп реагування на АЧС до КМУ ще не переданий - В.Лапа
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Проект постанови щодо запровадження роботи мобільних груп реагування на випадки африканської чуми свиней, який на розгляд уряду має внести Мінагрополітики, за кілька днів має бути поданий до КМУ, після чого він буде опублікований. Про це у коментарі УНН повідомив голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа.
“Зараз на виході з Міагро цей документ, розраховуємо декілька днів погодження, і виносити на Кабмін. Поки що конкретну дату, на жаль, не можу назвати”, — сказав він.
За словами В.Лапи, через кілька днів проект постанови має бути публікований.
Нагадаємо, в Мінагрополітики з метою боротьби з АЧС пропонуватимуть КМУ започаткувати роботу мобільних груп реагування на АЧС.
Як повідомляв УНН, за словами нардепа С.Тригубенка, якщо терміново не запустити в роботу мобільні групи реагування на АЧС і жорстку ідентифікацію поголів’я на попередження випадків АЧС, то Україна зазнає колосальних збитків.
“Найгірше, що проблему АЧС нам у кут переговорів починають ставити не лише, коли йдеться про експорт свинини. Ця проблема аналогічно перешкоджає й іншим напрямкам торгової співпраці з ЄС, будь-то курятина чи зернова продукції.
Фактично, цей один місяць, що лишився до початку весни, стане вирішальним для агропромислової економіки країни. Якщо терміново не запустити в роботу мобільні групи реагування на АЧС і жорстку ідентифікацію поголів’я на попередження випадків чуми — зазнаємо колосальних збитків, які вже рахуватимуться не кількістю знищених свиней, а мільярдами безповоротно втрачених коштів”, — зазначив політик.