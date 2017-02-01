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Проект постановления о введении мобильных групп реагирования на АЧС в КМУ еще не передан - В.Лапа

Проект постановления о введении мобильных групп реагирования на АЧС в КМУ еще не передан - В.Лапа

Киев • УНН

 • 10367 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Проект постановления о введении работы мобильных групп реагирования на случаи африканской чумы свиней, который на рассмотрение правительства должен внести Минагрополитики, вскоре должен быть подан в КМУ, после чего он будет опубликован. Об этом в комментарии УНН сообщил председатель Госпродпотребслужбы Владимир Лапа.

"Сейчас на выходе из Миагро этот документ, рассчитываем несколько дней согласования, и будем выносить на Кабмин. Пока конкретную дату, к сожалению, не могу назвать", - сказал он.

По словам В.Лапы, через несколько дней проект постановления должен быть опубликован.

Напомним, в Минагрополитики с целью борьбы с АЧС будут предлагать КМУ начать работу мобильных групп реагирования на АЧС.

Как сообщал УНН, по словам нардепа С.Тригубенко, если срочно не запустить в работу мобильные группы реагирования на АЧС и жесткую идентификацию поголовья на предупреждение случаев АЧС, то Украина понесет колоссальные убытки.

"Худшее, что проблему АЧС нам в угол переговоров начинают ставить не только, когда речь идет об экспорте свинины. Эта проблема аналогично препятствует и другим направлениям торгового сотрудничества с ЕС, будь то курица или зерновая продукция.

Фактически, этот один месяц, оставшийся до начала весны, который станет решающим для агропромышленной экономики страны. Если срочно не запустить в работу мобильные группы реагирования на АЧС и жесткую идентификацию поголовья на предупреждение случаев чумы - несем колоссальные убытки, которые уже будут считаться не количеством уничтоженных свиней, а миллиардами безвозвратно потерянных средств", - отметил политик.

Украинские Национальные Новости

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