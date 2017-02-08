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Аграрный комитет ВРУ хочет отчет Т.Кутового по борьбе с АЧС

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 февраля. УНН. Комитет Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений хочет заслушать доклад министра аграрной политики Тараса Кутового о мероприятиях, которые министерство проводит в рамках борьбы с африканской чумой свиней и о мероприятиях, направленных на недопущение вспышек эпидемии АЧС. Такое решение народные депутаты приняли во время заседания комитета, передает УНН.

Аграрный комитет ВРУ хочет отчет Т.Кутового по борьбе с АЧС

Кроме министра, члены профильного Комитета ВРУ хотят заслушать также и другие задействованные в борьбе с АЧС органы, в частности представителей Министерства внутренних дел.

Напомним, в Украине перестали строить животноводческие комплексы из-за АЧС.

Вспышками африканской чумы охвачена 21 область страны.

С начала года, по состоянию на конец января, уже было зафиксировано 14 новых случаев АЧС.

"Чтобы понять, насколько эти показатели являются катастрофическими, достаточно сравнить статистку прошлых лет. Например, за весь 2014 было зафиксировано 16 случаев АЧС, а за весь 2015 - было зафиксировано - 40 случаев АЧС. То есть, только в январе, по показателям чумы мы уже "выполнили" едва ли не годовую или полугодовую норму. Именно поэтому, на мой взгляд, рассчитывать на дальнейшую терпимость ЕС к немощи уполномоченных органов в Украине выполнять свою прямую работу - не стоит", - отметил нардеп С.Тригубенко, комментируя ситуацию.

Вместе с тем, по прогнозам Ассоциации свиноводов, случаев АЧС в 2017 году не уменьшится.

Также напомним, профильные ведомства оставили фермеров наедине с катастрофическими последствиями АЧС.

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