У Миколаївській області стався витік небезпечної хімічної речовини

У прес-службі повідомили, що цистерна відведена за межі населеного пункту на резервну колію, затримок руху поїздів не було.

"Групою радіаційного, хімічного та біологічного захисту за допомогою приладів хімічної розвідки та контролю проведено відповідні заміри. За результатами дослідження перевищень вмісту хімічно небезпечної речовини понад гранично-допустимої концентрації в атмосферному повітрі не виявлено", - повідомили у прес-службі.

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Також, як стало відомо УНН, витік уже ліквідовано.

За попередньою інформацією, у цистерні, швидше за все, був не чистий бензол.

"Аварійна бригада власника прибула на місце і ліквідувала витік. Вся речовина, що вилилась - транспортується в Одесу", - повідомили рятувальники.