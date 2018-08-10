У Миколаєві рятувальники визволили цуценя хаскі з цегляної пастки
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. У Миколаєві працівники ДСНС України в області визволили цуценя хаскі, яке застрягло головою у цегляному паркані. Про це у мережі Facebook повідомила прес-служба ДСНС, передає УНН.
Як розповіли рятувальники, подія сталася на території одного з приватних домоволодінь на вулиці Гаражній. До Служби порятунку звернулися власники собаки, які самостійно не змогли допомогти своїй улюблениці.
“Рятувальники аварійно-рятувального загону спецпризначення Головне управління ДСНС України у Миколаївській області за допомогою спеціального обладнання розпиляли паркан та звільнили звідти шестимісячну Білку. Власники цуценяти щиро подякували співробітникам ДСНС за спасіння чотирилапої улюблениці”, — повідомили у прес-службі.
Нагадаємо, у Житомирській області корова провалилася у закопану цистерну старої автозаправочної станції.
По прибуттю бійців ДСНС до місця виклику з’ясувалось, що корова знаходиться на дні провалля, не застрягнувши в отворі. Коли рятувальники почали обкопувати отвір, то зрозуміли, що це стара закопана цистерна, яка залишилась після закриття колишньої автозаправки. Рятувальники відкопали цистерну по всій довжині, після чого бензорізом розрізали та зняли її верхню частину.
Аби підняти тварину назовні залучили техніку.