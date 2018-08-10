В Николаеве спасатели освободили щенка хаски из кирпичной ловушки
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. В Николаеве работники ГоСЧС Украины в области освободили щенка хаски, который застрял головой в кирпичном заборе. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба ГоСЧС, передает УНН.
Как рассказали спасатели, это произошло на территории одного из частных домовладений на улице Гаражная. В Службу спасения обратились владельцы собаки, которые самостоятельно не смогли помочь своей любимице.
"Спасатели аварийно-спасательного отряда спецназначения Главное управление ГоСЧС Украины в Николаевской области с помощью специального оборудования распилили забор и освободили оттуда шестимесячную Белку. Владельцы щенка искренне поблагодарили сотрудников ГоСЧС за спасение четырехлапой любимицы", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, в Житомирской области корова провалилась в закопанную цистерну старой автозаправочной станции.
По прибытию бойцов ГоСЧС к месту вызова выяснилось, что корова находится на дне пропасти, а не застряв в проеме. Когда спасатели начали окапывать отверстие, то поняли, что это старая закопана цистерна, которая осталась после закрытия бывшей автозаправки. Спасатели нашли цистерну по всей длине, после чего бензорезом разрезали и сняли ее верхнюю часть.
Чтобы поднять животное наружу привлекли технику.