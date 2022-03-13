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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 657 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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У Миколаєві російські окупанти обстріляли державне підприємство "Зоря"

У Миколаєві російські окупанти обстріляли державне підприємство "Зоря"

Київ • УНН

 • 199464 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. Російські окупанти в Миколаєві обстріляли державне підприємство "Зоря". Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, передає УНН.

Цитата 

"Вранці розбомбили "Зорю" (Державне підприємство "Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря". - Ред.), за матеріальними воротами, схоже літаками. Зараз встановлюємо обставини", - повідомив Кім.

Нагадаємо 

У Івано-Франківську російські окупанти завдали авіудар по аеропорту.

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