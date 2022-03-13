У Миколаєві російські окупанти обстріляли державне підприємство "Зоря"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Російські окупанти в Миколаєві обстріляли державне підприємство "Зоря". Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, передає УНН.
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"Вранці розбомбили "Зорю" (Державне підприємство "Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря". - Ред.), за матеріальними воротами, схоже літаками. Зараз встановлюємо обставини", - повідомив Кім.
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