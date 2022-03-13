В Николаеве российские оккупанты обстреляли государственное предприятие "Заря"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Российские оккупанты в Николаеве обстреляли государственное предприятие "Заря". Об этом сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.
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"Утром разбомбили "Зарю" (Государственное предприятие "Научно-производственный комплекс газотурбостроения "Зоря". - Ред.), за материальными воротами, похоже самолетами. Сейчас устанавливаем обстоятельства", - сообщил Ким.
Напомним
В Ивано-Франковске российские оккупанты нанесли авіудар по аэропорту.