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19:03 • 64041 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

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В Николаеве российские оккупанты обстреляли государственное предприятие "Заря"

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КИЕВ. 13 марта. УНН. Российские оккупанты в Николаеве обстреляли государственное предприятие "Заря". Об этом сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

Цитата

"Утром разбомбили "Зарю" (Государственное предприятие "Научно-производственный комплекс газотурбостроения "Зоря". - Ред.), за материальными воротами, похоже самолетами. Сейчас устанавливаем обстоятельства", - сообщил Ким.

Напомним

В Ивано-Франковске российские оккупанты нанесли авіудар по аэропорту.

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