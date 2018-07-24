У Миколаєві п'яний чоловік заявив про викрадення дитини
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. П'яний чоловік повідомив поліції про те, що невідомі викрали малолітнього хлопчика. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП у Миколаївської області, передає УНН.
"Сьогодні, 24 липня, вдень на спецлінію "102" зателефонував громадянин, який стверджує, що став свідком викрадення малолітнього хлопчика. За словами заявника, на його очах на пр. Центральному, неподалік вул. Лягіна, невідомі особи неслов’янської зовнішності схопили малолітню дитину, посадили у багажне відділення автомобіля сірого або синього кольору та поїхали. Малолітній йшов вулицею без супроводу дорослих", - йдеться в повідомленні.
Поліцейські перевіряють вказане повідомлення.
"Зорієнтовані наряди патрульної поліції та оперативні співробітники, із заявником працює слідчо-оперативна група, на місце події прибуло керівництво Миколаївського главку та Центрального відділу поліції", - зазначили у відомстві.
Зазначено, що заявник має явні ознаки алкогольного сп'яніння та підтверджує, що вживав спиртні напої.
Наразі чоловіка доставлено до Центрального відділу поліції для більш детального з'ясування обставин.
"Під час відпрацювання місця події інші свідки не підтвердили сказану інформацію, а також повідомлень про зникнення або викрадення дитини до поліції не надходило. Надалі правоохоронці вживатимуть заходи згідно з встановленою у результаті перевірки інформацією", - зазначили в поліції.
Нагадаємо, у Києві перед судом постали зловмисники, які викрали бізнесмена та понад місяць утримували його з метою одержання викупу.