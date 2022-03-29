У Миколаєві Московську вулицю перейменують на Маріупольську

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"Впевнений, вона стане окрасою вільного Миколаєва, а Маріуполь, що процвітає, буде справжньою гордістю незалежної України", - повідомив радник міського голови Іван Смиренський.

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Вулиця у Празі, на якій розташоване посольство росії у Чехії, буде перейменовано на вулицю Українських Героїв.