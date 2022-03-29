В Николаеве Московскую улицу переименуют в Мариупольскую

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"Уверен, она станет украшением свободного Николаева, а Мариуполь, что процветает, будет настоящей гордостью независимой Украины", - сообщил советник городского головы Иван Смиренський.

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Улица в Праге, на которой расположено посольство россии в Чехии, будет переименован на улицу Украинских Героев.