У Миколаєві чоловік впав у колодязь
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. У Миколаєві внаслідок нещасного випадку чоловік впав у колодязь. Наразі він із переломом гомілки доставлений до лікарні. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Миколаєвській області.
Так, 10 травня, о 10:05, за екстреним номером 101 надійшло повідомлення про те, що чоловіку 1987 року народження потрібна допомога.
Мати постраждалого повідомила, що на вул. Успенська у мкр Тернівка м Миколаєва її син хотів почистити чотириметровий колодязь на території приватного домоволодіння та встановив всередині нього драбину. Коли спускався - впав у нього і травмувався.
На місці надзвичайники встановили триногу, використовуючи альпіністське спорядження й рятувальну косинку, витягли постраждалого назовні та поклали на ноші.
Бригада медиків надала першу допомогу та транспортувала чоловіка, каретою швидкої, у лікарню з попереднім діагнозом перелом правої гомілки.
Нагадаємо, у селі Сурсько-Литовське Дніпровського району Дніпропетровської області чоловік із невідомих причин впав у колодязь.