В Николаеве мужчина упал в колодец

Так, 10 мая, в 10:05, по экстренному номеру 101 поступило сообщение о том, что мужчине 1987 года рождения нужна помощь.

Мать пострадавшего сообщила, что на ул. Успенская в мкр Терновка г. Николаева ее сын хотел почистить четырехметровый колодец на территории частного домовладения и установил внутри него лестницу. Когда спускался - упал в него и травмировался.

На месте чрезвычайники установили треногу, используя альпинистское снаряжение и спасательную косынку, вытащили пострадавшего наружу и положили на носилки.

Бригада медиков оказала первую помощь и транспортировала мужчину, каретой скорой в больницу с предварительным диагнозом перелом правой голени.

Напомним, в селе Сурско-Литовское Днепровского района Днепропетровской области мужчина по неизвестным причинам упал в колодец.