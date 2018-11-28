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У метро Києва сталися техпроблеми

У метро Києва сталися техпроблеми

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Проблеми з рухом потягів на Святошинсько-Броварській лінії столичного метрополітену у середу зранку спровокувала кількахвилинна технічна зупинка. Про це у коментарі УНН повідомила речниця КП "Київський метрополітен" Наталія Макогон.

"У нас була технічна зупинка на три хвилини, уже більше півгодини працюємо у звичайному режимі", - відповіла вона на запитання про проблеми з рухом поїздів на так званій червоній гілці.

Це сталося "трішке раніше 9 години ранку", додала вона.

На уточнююче запитання, чи була це технічна несправність потяга у метро, вона зауважила: "Коли спеціалісти вияснять, скажуть".

Нагадаємо, на червоній гілці метро Києва поламався поїзд.

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