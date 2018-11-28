В метро Киева произошли техпроблемы
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Проблемы с движением поездов на Святошинско-Броварской линии столичного метрополитена в среду утром спровоцировала несколькоминутная техническая остановка. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-секретарь КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон.
"У нас была техническая остановка на три минуты, уже более получаса работаем в обычном режиме", - ответила она на вопрос о проблемах с движением поездов на так называемой красной ветке.
Это произошло "чуть раньше 9:00 утра", добавила она.
На уточняющий вопрос, была ли это техническая неисправность поезда в метро, она отметила: "Когда специалисты выяснят, скажут".
Напомним, на красной ветке метро Киева поломался поезд.