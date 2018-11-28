В метро Киева произошли техпроблемы

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 103060 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 108572 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 144853 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 140859 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 134590 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127414 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 168242 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118023 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141603 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145392 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В метро Киева произошли техпроблемы

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. Проблемы с движением поездов на Святошинско-Броварской линии столичного метрополитена в среду утром спровоцировала несколькоминутная техническая остановка. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-секретарь КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон.

"У нас была техническая остановка на три минуты, уже более получаса работаем в обычном режиме", - ответила она на вопрос о проблемах с движением поездов на так называемой красной ветке.

Это произошло "чуть раньше 9:00 утра", добавила она.

На уточняющий вопрос, была ли это техническая неисправность поезда в метро, ​​она отметила: "Когда специалисты выяснят, скажут".

Напомним, на красной ветке метро Киева поломался поезд.

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