У мережі з'явився трейлер українського фільму "Клондайк"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Представлено офіційний трейлер українського фільму «Клондайк», пише УНН.
Деталі
Призер Санденсу і Берлінале вийде на екрани українських кінотеатрів цієї осені - 3 листопада, відзначає Arthouse Traffic. Стрічка розповідає про події війни на Донбасі та подружжя, яке чекає народження дитини, мешкаючи поблизу місця збиття літака рейсу MH17.
Доповнення
Кінострічка «Клондайк» - володар нагороди за найкращу режисуру в межах програми World Cinema Dramatic Competition Санденс; Призу Екуменічного журі, Призу глядацьких симпатій, секція Panorama на Берлінському міжнародному кінофестивалі.
Режисерка: Марина Ер Горбач.
У ролях: Оксана Черкашина («Погані дороги»), Сергій Шадрін («Чорний ворон»), Олег Щербина («Черкаси», «І будуть люди»).