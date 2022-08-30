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Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
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У мережі з'явився трейлер українського фільму "Клондайк"

Київ • УНН

 • 291662 перегляди

КИЇВ. 30 серпня. УНН. Представлено офіційний трейлер українського фільму «Клондайк», пише УНН.

У мережі з'явився трейлер українського фільму "Клондайк"

Деталі

Призер Санденсу і Берлінале вийде на екрани українських кінотеатрів цієї осені - 3 листопада, відзначає Arthouse Traffic. Стрічка розповідає про події війни на Донбасі та подружжя, яке чекає народження дитини, мешкаючи поблизу місця збиття літака рейсу MH17.

Доповнення

­Кінострічка «Клондайк» - володар нагороди за найкращу режисуру в межах програми World Cinema Dramatic Competition Санденс; Призу Екуменічного журі, Призу глядацьких симпатій, секція Panorama на Берлінському міжнародному кінофестивалі.

Режисерка: Марина Ер Горбач.

У ролях: Оксана Черкашина («Погані дороги»), Сергій Шадрін («Чорний ворон»), Олег Щербина («Черкаси», «І будуть люди»).

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