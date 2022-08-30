В сети появился трейлер украинского фильма "Клондайк"

Детали

Призер Санденса и Берлинале выйдет на экраны украинских кинотеатров этой осенью – 3 ноября, отмечает Arthouse Traffic. Лента рассказывает о событиях войны на Донбассе и супругах, ожидающих рождения ребенка, проживая вблизи места сбития самолета рейса MH17.

Дополнение

­Кинолента «Клондайк» - обладатель награды за лучшую режиссуру в рамках программы World Cinema Dramatic Competition Санденс; Приза Экуменического жюри, Приза зрительских симпатий, секция Panorama на Берлинском международном кинофестивале.

Режиссер: Марина Эр Горбач.

В ролях: Оксана Черкашина («Плохие дороги»), Сергей Шадрин («Черный ворон»), Олег Щербина («Черкассы», «И будут люди»).