У мережі показали дивовижного робота-художника

Робот на і’мя “Scribit” був вперше представлений на полях Milan Design Week 2018 у квітні цього року.

“Цей робот може перетворити стіну на шедевр”, — пише видання.

Scribit — це вертикальний плотер, який може підключатися до Інтернету. Таким чином, він може відтворити будь-що, починаючи від знаменитих картин до меню ресторанів. Робот працює на будь-якій вертикальній поверхні, в тому числі на стінах, дошках, склі чи штукатурці.

Він має чотири маркери, що можуть стиратись. Він може писати, стирати і перезаписувати будь-який цифровий контент, а процес інсталяції становить всього 5 хвилин.

This robot is breaking the rules and drawing on walls pic.twitter.com/Pr9etpXT7c

— Mashable (@mashable) 6 серпня 2018 р.