У мережі показали дивовижного робота-художника

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Дизайн-студія під керівництвом професора Массачусетського технологічного Інституту Карло Ратті розробила робота, який може малювати, стирати та повторювати цифровий контент на будь-якій вертикальній площині, передає УНН з посиланням на Mashable.

Робот на і’мя “Scribit” був вперше представлений на полях Milan Design Week 2018 у квітні цього року.

“Цей робот може перетворити стіну на шедевр”, — пише видання.

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Scribit — це вертикальний плотер, який може підключатися до Інтернету. Таким чином, він може відтворити будь-що, починаючи від знаменитих картин до меню ресторанів. Робот працює на будь-якій вертикальній поверхні, в тому числі на стінах, дошках, склі чи штукатурці.

Він має чотири маркери, що можуть стиратись. Він може писати, стирати і перезаписувати будь-який цифровий контент, а процес інсталяції становить всього 5 хвилин.

This robot is breaking the rules and drawing on walls pic.twitter.com/Pr9etpXT7c

— Mashable (@mashable) 6 серпня 2018 р.

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