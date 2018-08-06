В сети показали удивительного робота-художника
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Дизайн-студия под руководством профессора Массачусетского технологического института Карло Ратти разработала робота, который может рисовать, стирать и повторять цифровой контент на любой вертикальной плоскости, передает УНН со ссылкой на Mashable.
Робот по имени "Scribit" был впервые представлен на полях Milan Design Week 2018 в апреле этого года.
"Этот робот может превратить стену в шедевр", - пишет издание.
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Scribit - это вертикальный плоттер, который может подключаться к Интернету. Таким образом, он может воспроизвести что-либо, начиная от знаменитых картин и к меню ресторанов. Робот работает на любой вертикальной поверхности, в том числе на стенах, досках, стекле или штукатурке.
Он имеет четыре маркеры, которые могут стираться. Он может писать, стирать и перезаписывать любой цифровой контент, а процесс инсталляции составляет всего 5 минут.
This robot is breaking the rules and drawing on walls pic.twitter.com/Pr9etpXT7c- Mashable (@mashable) 6 августа 2018