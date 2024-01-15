У Мелітополі підірвали окупантів разом з технікою - ГУР
Київ • УНН
Українські сили опору підірвали російський УАЗ у Мелітополі, завдавши ураження чотирьом окупантам; втрати ворога уточнюються.
Сили опору у Мелітополі 14 січня підірвали окупантів разом з технікою, повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України у понеділок, пише УНН.
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"ГУР МОУ інформує - 14 січня 2024 року на вулиці Гоголя у тимчасово окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух. Внаслідок проведеного силами українського опору спеціального заходу був підірваний автомобіль російських загарбників УАЗ "Patriot". Разом з московським позашляховиком ураження зазнали четверо окупантів", - повідомили у розвідці.
Як зазначається, прилеглі до місця події вулиці перекрили, приїхало декілька автомобілів з медиками.
"Утім, за попередньою інформацією, лікарі знадобились не всім. Точна кількість безповоротних і санітарних втрат ворога уточнюється", - вказали у ГУР МОУ.
В окупованому Мелітополі пролунали гучні вибухи, пишуть про підрив кадирівців14.01.24, 22:04 • 131464 перегляди