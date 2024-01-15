В Мелитополе взорвали оккупантов вместе с техникой - ГУР

Силы сопротивления в Мелитополе 14 января подорвали оккупантов вместе с техникой, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины в понедельник, пишет УНН.

Детали

"ГУР МОУ информирует - 14 января 2024 года на улице Гоголя во временно оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв. В результате проведенного силами украинского сопротивления специального мероприятия был взорван автомобиль российских захватчиков УАЗ "Patriot". Вместе с московским внедорожником поражения получили четверо оккупантов", - сообщили в разведке.

Как отмечается, прилегающие к месту происшествия улицы перекрыли, приехало несколько автомобилей с медиками.

"Впрочем, по предварительной информации, врачи понадобились не всем. Точное количество безвозвратных и санитарных потерь врага уточняется", - указали в ГУР МОУ.



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