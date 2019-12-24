У Мексиці заявили про загрозу вторгнення на територію посольства країни в Болівії
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Болівійські силовики можуть вторгнутись на територію мексиканського посольства в південноамериканській країні. Таку думку висловив у своєму Twitter у вівторок заступник міністра закордонних справ Мексики у справах Латинської Америки і Карибського басейну Максиміліано Рейес Суніга, передає УНН.
“Ми заявляємо, що військові і поліцейські продовжують ізолювати дипломатичні об’єкти Мексики в Болівії, — йдеться у записі. — Ми перебуваємо в постійній готовності у зв’язку з ризиком збройного вторгнення в наші будівлі в Ла-Пасі”.
Раніше в той же день Ефраін Гуадаррама, керівник головного управління американських регіональних організацій і механізмів в МЗС Мексики, повідомив, що влада Болівії посилила стеження за посольством країни.
У понеділок мексиканське зовнішньополітичне відомство висловило стурбованість у зв’язку з “надмірною присутністю” представників розвідки і служб безпеки у дипломатичного представництва країни в Ла-Пасі та попросило Болівію дотримуватися умов Віденської конвенції про дипломатичні відносини, яка регламентує основні питання дипломатичного права.
Нагадаємо, влада Болівії скасувала указ, який звільняє військових від відповідальності за застосування сили.