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В Мексике заявили об угрозе вторжения на территорию посольства страны в Боливии

В Мексике заявили об угрозе вторжения на территорию посольства страны в Боливии

Киев  •  УНН

 • 11121 просмотра

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Боливийские силовики могут вторгнуться на территорию мексиканского посольства в южноамериканской стране. Такое мнение высказал в своем Twitter во вторник заместитель министра иностранных дел Мексики по делам Латинской Америки и Карибского бассейна Максимилиано Рейес Суньига, передает УНН.

“Мы заявляем, что военные и полицейские продолжают изолировать дипломатические объекты Мексики в Боливии, — говорится в записи. — Мы находимся в постоянной готовности в связи с риском вооруженного вторжения в наши здания в Ла-Пасе”.

Ранее в тот же день Эфраин Гуадаррама, руководитель главного управления американских региональных организаций и механизмов в МИД Мексики, сообщил, что власти Боливии усилили наблюдение за посольством страны.

В понедельник мексиканское внешнеполитическое ведомство выразило обеспокоенность в связи с “чрезмерным присутствием” представителей разведки и служб безопасности в дипломатическом представительстве страны в Ла-Пасе и попросило Боливию соблюдать условия Венской конвенции о дипломатических отношениях, которая регламентирует основные вопросы дипломатического права.

Напомним, власти Боливии отменил указ, освобождает военных от ответственности за применение силы.

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