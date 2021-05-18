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У Мексиці тіла дев'ятьох людей знайдені в автофургоні

Київ • УНН

 • 19552 перегляди

КИЇВ. 18 травня. УНН. У Мексиці, в штаті Мічоакан виявили тіла дев’ятьох людей в автофургоні, імовірно з вогнепальними пораненнями. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцеве видання El Universal.

У Мексиці тіла дев'ятьох людей знайдені в автофургоні

Деталі

За інформацією, тіла були виявлені в муніципалітеті Сітакуаро в понеділок. За попередніми припущеннями фахівців з відділу з розслідувань злочинів, тіла були з ранами від вогнепальної зброї.

У місцевій прокуратурі підтвердили, що в автофургоні знаходилися трупи восьми чоловіків і жінки. Тіла були передані судмедекспертам для встановлення причини смерті. Особи загиблих не відомі.

Нагадаємо

У мексиканському місті Сьюдад-Хуарес шість чоловік були вбиті під час перегляду матчу між національною збірною та командою з Південної Кореї на чемпіонаті світу 2018 року.

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