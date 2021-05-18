В Мексике тела девятерых человек найдены в автофургоне
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. В Мексике, в штате Мичоакан обнаружили тела девятерых человек в автофургоне, предположительно с огнестрельными ранениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местное издание El Universal.
Детали
По информации, тела были обнаружены в муниципалитете Ситакуаро в понедельник. По предварительным предположениям специалистов из отдела по расследованиям преступлений, тела были с ранами от огнестрельного оружия.
В местной прокуратуре подтвердили, что в автофургоне находились трупы восьми мужчин и женщины. Тела были переданы судмедэкспертам для установления причины смерти. Личности погибших не известны.
Напомним
В мексиканском городе Сьюдад-Хуарес шесть человек были убиты во время просмотра матча между национальной сборной и командой из Южной Кореи на чемпионате мира 2018 года.