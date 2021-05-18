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В Мексике тела девятерых человек найдены в автофургоне

Киев • УНН

 • 19552 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. В Мексике, в штате Мичоакан обнаружили тела девятерых человек в автофургоне, предположительно с огнестрельными ранениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местное издание El Universal.

В Мексике тела девятерых человек найдены в автофургоне

Детали

По информации, тела были обнаружены в муниципалитете Ситакуаро в понедельник. По предварительным предположениям специалистов из отдела по расследованиям преступлений, тела были с ранами от огнестрельного оружия.

В местной прокуратуре подтвердили, что в автофургоне находились трупы восьми мужчин и женщины. Тела были переданы судмедэкспертам для установления причины смерти. Личности погибших не известны.

Напомним

В мексиканском городе Сьюдад-Хуарес шесть человек были убиты во время просмотра матча между национальной сборной и командой из Южной Кореи на чемпионате мира 2018 года.

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