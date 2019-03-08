У Мексиці перекинулась вантажівка з мігрантами, 25 осіб загинуло
Київ • УНН
КИЇВ, 8 березня. УНН. У Мексиці у результаті ДТП з вантажівкою загинуло щонайменше 25 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Вантажний автомобіль без номерних знаків злетів з дороги в південній Мексиці і перекинувся. У наслідок ДТП загинуло щонайменше 25 осіб.
Влада країни повідомила, що загиблі були мігрантами з Центральної Америки.
Як повідомляв УНН, вночі, під час ДТП у селі Яблунівка Макарівського району, що у Київський області, загинуло п'ятеро осіб. Ще одна людина госпіталізована.
Як повідомляв УНН, у Львові чоловік втратив свідомість, перебуваючи за кермом автомобіля, та вчинив ДТП.