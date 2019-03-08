В Мексике перевернулся грузовик с мигрантами, 25 человек погибли

Грузовой автомобиль без номерных знаков слетел с дороги в южной Мексике и перевернулся. В результате ДТП погибли не менее 25 человек.



Власти страны сообщили, что погибшие были мигрантами из Центральной Америки.



Как сообщал УНН, ночью, во время ДТП в селе Яблоновка Макаровского района , что в Киевской области, погибли пять человек. Еще один человек госпитализирован.



Как сообщал УНН, во Львове мужчина потерял сознание, находясь за рулем автомобиля, и совершил ДТП.