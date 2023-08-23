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У Мексиці автобус зіштовхнувся з вантажівкою: 16 загиблих та 36 поранених

У Мексиці автобус зіштовхнувся з вантажівкою: 16 загиблих та 36 поранених

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. За даними офіційних осіб, щонайменше 16 людей загинули і ще 36 отримали поранення в результаті аварії автобуса у вівторок на шосе Куакнопалан-Оахака в центральній частині Мексики. Про це пише CNN, передає УНН.

Деталі 

Автобус, який перевозив місцевих жителів і мігрантів, зіщтовхувся з вантажівкою з причепом на шосе поблизу кордону між штатами Оахака і Пуебла, йдеться в заяві прокуратури Оахаки.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло щонайменше вісім чоловіків і вісім жінок, у тому числі одна неповнолітня. Постраждалих доправили до лікарень міста Пуебла для надання медичної допомоги.

Причина зіткнення невідома, але прокуратура заявила, що проведе розслідування під керівництвом експертів, щоб з’ясувати, які події призвели до аварії, і визначити, чи потрібно когось притягнути до відповідальності.

Нагадаємо

Щонайменше 17 людей загинули в західній Мексиці, коли пасажирський автобус злетів з шосе в яр на початку серпня.

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