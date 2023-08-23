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В Мексике автобус столкнулся с грузовиком: 16 погибших и 36 раненых

Киев • УНН

 • 608287 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. По данным официальных лиц, по меньшей мере 16 человек погибли и еще 36 получили ранения в результате аварии автобуса во вторник на шоссе Куакнопалан-Оахака в центральной части Мексики. Об этом пишет CNN, передает УНН.

Детали 

Автобус, перевозивший местных жителей и мигрантов, столкнулся с грузовиком с прицепом на шоссе вблизи границы между штатами Оахака и Пуэбла, говорится в заявлении прокуратуры Оахаки.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли по меньшей мере восемь мужчин и восемь женщин, в том числе одна несовершеннолетняя. Пострадавших доставили в больницы города Пуэбла для оказания медицинской помощи.

Причина столкновения неизвестна, но прокуратура заявила, что проведет расследование под руководством экспертов, чтобы выяснить, какие события привели к аварии, и определить, нужно ли кого-то привлечь к ответственности.

Напомним

По меньшей мере 17 человек погибли в западной Мексике, когда пассажирский автобус слетел с шоссе в овраг в начале августа.

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