В Мексике автобус столкнулся с грузовиком: 16 погибших и 36 раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. По данным официальных лиц, по меньшей мере 16 человек погибли и еще 36 получили ранения в результате аварии автобуса во вторник на шоссе Куакнопалан-Оахака в центральной части Мексики. Об этом пишет CNN, передает УНН.
Детали
Автобус, перевозивший местных жителей и мигрантов, столкнулся с грузовиком с прицепом на шоссе вблизи границы между штатами Оахака и Пуэбла, говорится в заявлении прокуратуры Оахаки.
В результате дорожно-транспортного происшествия погибли по меньшей мере восемь мужчин и восемь женщин, в том числе одна несовершеннолетняя. Пострадавших доставили в больницы города Пуэбла для оказания медицинской помощи.
Причина столкновения неизвестна, но прокуратура заявила, что проведет расследование под руководством экспертов, чтобы выяснить, какие события привели к аварии, и определить, нужно ли кого-то привлечь к ответственности.
Напомним
По меньшей мере 17 человек погибли в западной Мексике, когда пассажирский автобус слетел с шоссе в овраг в начале августа.