У Мехіко до Хелловіна відбувся костюмований Парад мертвих
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У столиці Мексики Мехіко вперше відбувся інтернаціональний костюмований Парад мертвих, який відвідали тисячі людей з усього світу, передає УНН з посиланням на The Guardian.
У параді взяли участь більше тисячі акторів, танцюристів і акробатів у химерних костюмах.
"День мертвих - Хелловін - завжди з розмахом відзначається у Мехіко. Це давня традиція, і ми завжди намагаємося зробити це свято яскравим та незабутнім", - розповів секретар з туризму Мексики Енріке де ла Мадрид.
Парад пройшов у самісінькому центрі Мехіко. Більшість його учасників були одягнуті у костюми зі скелетами і черепами.
Довідка УНН: День мертвих - свято, що відзначається у Мексиці та в меншій мірі у деяких інших іспаномовних країнах та країнах із значною мексиканською діаспорою (наприклад, у США). Святкування, як правило, відбувається 1-го і 2-го листопада та пов'язане із католицьким святом Дня всіх святих, що також святкується у ці дні. Традиції свята включають у себе побудову вівтарів на честь померлих, які прикрашають фігурками калавер (черепів), зокрема цукрових, квітами календули та різними стравами і напоями.