В Мехико в Хэллоуиа состоялся костюмированный Парад мертвых

В параде приняли участие более тысячи актеров, танцоров и акробатов в причудливых костюмах.

"День мертвых - Хэллоуин - всегда с размахом отмечается в Мехико. Это давняя традиция, и мы всегда стараемся сделать этот праздник ярким и незабываемым", - рассказал секретарь по туризму Мексики Энрике де ла Мадрид.

Парад прошел в самом центре Мехико. Большинство участников были одеты в костюмы со скелетами и черепами.

Справка: День мертвых - праздник, отмечаемый в Мексике и в меньшей степени в других испаноязычных странах и странах со значительным мексиканской диаспорой (например, в США). Празднование, как правило, происходит 1-го и 2-го ноября и связано с католическим праздником Дня всех святых, который также отмечается в эти дни. Традиции праздника включают в себя построение алтарей в честь умерших, которые украшают фигурками Калавера (черепов), в частности сахарными, цветами календулы и различными блюдами и напитками.