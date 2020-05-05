У медзакладах Чернівців закінчуються ліжкомісця для інфікованих коронавірусом – ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. У медичних закладах Чернівців закінчуються ліжкомісця, виділені для хворих на COVID-19. Про це увечері 4 травня повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає кореспондент УНН.
"У Чернівецькій області за добу коронавірус знайшли ще у 61 особи, лабораторний центр досліджував 376 нових зразків", - зазначив він.
Так, загалом від початку пандемії у регіоні новим типом коронавірусу заразилися 1948 осіб. З них 53 пацієнти померли, ще 159 - одужали і виписалися з лікарень.
Проте, за словами Осачука, обласному центру крові потрібні донори, адже через пандемію та карантин з цим питанням наразі багато труднощів. Також труднощі з’являються і з розміщенням пацієнтів з коронавірусом.
"І тепер, коли закінчуються місця у лікарні №3, обласна влада надасть обласні лікарні. У нас все готово, і як тільки забракне місця у міській лікарні №3… хворих почне приймати госпіталь ветеранів війни. Тамтешній персонал готовий до роботи з інфікованими COVID-19. У госпіталі зможуть надавати якісні медичні послуги всім чернівчанам, які будуть цього потребуватимуть", - зазначив Осачук.
За словами очільника ОДА, якщо кількість хворих на Буковині надалі зростатиме, то у госпітальні бази можуть перепрофілювати санаторій "Садгора" та перинатальний центр.
Також, попри анонсоване урядом пом'якшення карантинних заходів, на Буковині обмеження триватимуть довший період часу, як стало відомо.
"Для областей, де число хворих залишається високим та продовжує зростати, діятиме адаптивний карантин. Так, до 22 травня у нашій області буде особливий режим в’їзду та виїзду, також не відновлюватимуть міжрайонне автобусне сполучення", - повідомив Осачук.
Нагадаємо, що за останню добу на Буковині в інфекційних відділеннях померли п’ятеро людей.