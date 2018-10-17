У Маріуполі з заводу намагалися вкрасти більше тонни металобрухту
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 17 жовтня. УНН. У Маріуполі з машинобудівного підприємства намагалися вивезти більше тонни металобрухту. Про це повідомили у патрульній поліції Донецької області, передає УНН.
Увагу інспекторів привернули невідомі, які перекидали через паркан заводу металобрухт.
"Поліцейські почали наздоганяти зловмисників та потрапили на територію заводу, де виявили автомобіль "ГАЗ 3302", у кузові якого було навантажено більше однієї тони металобрухту. Біля автівки знаходився 31-річний містянин, який не міг пояснити мету свого перебування на території заводу та не надав жодної інформації про вантаж", – зазначили у патрульній поліції.
Наразі проводяться слідчі дії.
Нагадаємо, у Донецькій області зловмисники за допомогою екскаватору вирили та здали на металобрухт 43 метри труби центрального водогону. Тим самим вони залишили без води кілька населених пунктів.