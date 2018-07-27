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Поліція встановила осіб, які здали на металобрухт труби центрального водогону на Донбасі

Поліція встановила осіб, які здали на металобрухт труби центрального водогону на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 липня. УНН. У Дружківському районі Донецької області за допомогою екскаватору зловмисники вирили і здали на металобрухт 43 метри труби центрального водогону, залишивши без води кілька населених пунктів. Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України, передає УНН.

"До чергової частини Дружківського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що в районі річки Клебан Бик поблизу Ясинуватського району, невідомі викопали труби, що належать підприємству ООО "Вода Донбасу". Внаслідок злочинних дій постраждало населення міст та селищ, що розташовані поблизу. Водопостачання було порушено", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, виїздом слідчо-оперативної групи було виявлено нестачу 79 метрів центральної труби другого Донецького водогону діаметром 900 мм. Було встановлено, що зловмисники займалися демонтажем всю ніч протягом 8 годин, аж поки вранці до водогону не подали воду. За допомогою важкої техніки вони встигли вивезти до пункту прийому металобрухту 43 метри викраденої труби та виручити за це близько 120 тисяч гривень.

За результатами проведених оперативно-розшукових заходів було встановлено причетних до цього злочину осіб. Ними виявилися два мешканці Костянтинівки. Речові докази вилучено на території одного з пунктів металобрухту в м. Костянтинівка.

За даним фактом слідчим відділенням Дружківського відділення відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до шести років.

Нагадаємо, вночі у с. Новгородське крадії викопали та вивезли 24 метри водопровідної труби. У результаті без питної води залишилися мешканці щонайменше 5 населених пунктів прифронтової зони.

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