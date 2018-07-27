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Полиция установила лиц, которые сдали на металлолом трубы центрального водопровода на Донбассе

Полиция установила лиц, которые сдали на металлолом трубы центрального водопровода на Донбассе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 июля. УНН. В Дружковском районе Донецкой области с помощью экскаватора злоумышленники вырыли и сдали на металлолом 43 метра трубы центрального водопровода, оставив без воды несколько населенных пунктов. Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины, передает УНН.

"В дежурную часть Дружковского отделения полиции поступило сообщение о том, что в районе реки Клебан-Бык вблизи Ясиноватского района, неизвестные выкопали трубы, принадлежащих предприятию ООО "Вода Донбасса". В результате преступных действий пострадало население городов и поселков, расположенных поблизости. Водоснабжение было нарушено", - говорится в сообщении.

Как отмечается, выездом следственно-оперативной группы была обнаружена недостача 79 метров центральной трубы второго Донецкого водопровода диаметром 900 мм. Было установлено, что злоумышленники занимались демонтажем всю ночь в течение 8:00, пока утром к водопроводу не подали воду. С помощью тяжелой техники они успели вывезти в пункт приема металлолома 43 метра похищенной трубы и выручить за это около 120 000 гривен.

По результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено причастных к этому преступлению лиц. Ими оказались два жителя Константиновки. Вещественные доказательства изъяты на территории одного из пунктов металлолома в г. Константиновка.

По данному факту следственным отделением Дружковского отделения открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

Напомним, ночью в с. Новгородское воры выкопали и вывезли 24 метра водопроводной трубы. В результате без питьевой воды остались жители менее 5 населенных пунктов прифронтовой зоны.

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