В Мариуполе с завода пытались украсть более тонны металлолома

Внимание инспекторов привлекли неизвестные, которые перебрасывали через забор завода металлолом.

"Полицейские начали догонять злоумышленников и попали на территорию завода, где обнаружили автомобиль "ГАЗ 3302", в кузове которого было погружено более одной тонны металлолома. Возле машины находился 31-летний горожанин, который не мог объяснить цель своего пребывания на территории завода и не предоставил никакой информации о грузе", – отметили в патрульной полиции.

Сейчас проводятся следственные действия.

Напомним, в Донецкой области злоумышленники с помощью экскаватора вырыли и сдали на металлолом 43 метра трубы центрального водопровода. Тем самым они оставили без воды несколько населенных пунктов.