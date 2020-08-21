У Маріуполі стартував проект для запуску єдиного е-квитка на транспорті

“Ми продовжуємо роботу з впровадження єдиного е-квитка на всі види транспорту. Дуже радий, що Маріуполь одним із перших розпочав цю роботу та продемонстрував ініціативу. Від 18 серпня у місті стартував проєкт з впровадження Національного муніципального транспортного процесінгу”, - зазначив Криклій.

Повідомляється, що тоді ж було проведено першу робочу зустріч, на якій було визначено етапи запуску проєкту єдиного муніципального квитка в місті, аспекти перевезення пільгових категорій громадян у межах такого проєкту, інтеграцію Національного муніципального транспортного процесінгу з існуючими транспортними системами міста, а також методи сплати за проїзд в міському транспорті.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні в середу схвалив реалізацію експериментального проекту щодо впровадження послуги з оформлення єдиного електронного квитка.



