Кабмін дав старт проекту Єдиного електронного квитка

“Дійсно, кожне місто, різні суб’єктні надавачі транспортних послуг запускали електронні квитки, але власне ми розробили цей експеримент, акт, і вже виходимо на пілотне тестування з тією метою, щоб впровадити сучасні технології з оформлення єдиного електронного квитка, який дозволить скористатись замовленням послуг різних видів транспорту, обєднатиїх в одному місці з метою найкращого планування подорожей та економії часу”, — сказав міністр інфраструктури Владислва Криклій.

З його слів, станом на сьогодні на транспортному порталі електронних послуг etransport.gov.ua в режимі дослідної експлуатації вже функціонує кабінет пасажира з наданням доступу обмеженому колу осіб.

"Після прийняття відповідного акту ми запускаємо цей експеримент і даний порядок дозволить нам провести реалізацію цього пілотного проекту, а також встановити термін його реалізації до 30 червня 2021 року. В першій ітерації цього проекту ми очікуємо об’єднати Укрзалізницю та метрополітен Києва. Далі поступово додаватимемо інші міста та види транспорту, в тому числі авіаперевезення по Україні", — заявив міністр.

Нагадаємо, Мінцифри обіцяє е-студентські квитки з початку наступного року.