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Мінцифри обіцяє е-студентські квитки з початку наступного року

Мінцифри обіцяє е-студентські квитки з початку наступного року

Київ • УНН

 • 11606 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Електронні студентські квитки у мобільному додатку "Дія" з’являться вже на початку наступного року. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомило Міністерство цифрової трансформації України, передає УНН.

"Чекайте на появу е-студентського у мобільному застосунку Дія вже на початку наступного року!" - повідомили у міністерстві.

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Так, це стало можливим завдяки затвердженій урядом постанові "Про реалізацію експериментального проекту щодо застосування електронних студентських (учнівських) квитків".

Зазначається, що оцифрування квитків відбуватиметься за згоди особи на використання даних, зокрема персональних, що містяться в Реєстрі студентських (учнівських) квитків Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

"Е-квиток формуватиметься автоматично за умови наявності усіх необхідних відомостей про студентський/учнівський квиток державного зразка в Реєстрі ЄДЕБО та міститиме унікальний електронний ідентифікатор – QR-код. Перевірка достовірності е-квитка відбуватиметься за допомогою технічних засобів без додаткового пред’явлення документа, що посвідчує особу", - зазначили у Мінцифри.

Нагадаємо, 11 грудня Міністерство цифрової трансформації України запустило першу чергу бета-тестувальників додатку “Дія” (“Держава у смартфоні”).

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