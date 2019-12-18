Кабмін визначив терміни запровадження електронних учнівських та студентських
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Кабінет міністрів запровадить електронні учнівські та студентські квитки у 2020-2021 роках. Про таке рішення уряду повідомив у Telegram-каналі Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, ппередає УНН.
"Уряд запровадить електронні учнівські та студентські квитки у 2020-2021 р.р. Скористатися ними буде можна через мобільний додаток “ДіЯ”, який уже працює з понеділка в бета-версії", - відзначив очільник уряду.
З його слів, е-документи будуть підтвердженням статусу студента/учня та його прав на пільги.
"Паперові документи теж діятимуть", - зазначив він.
Нагадаємо, 11 грудня міністерство цифрової трансформації України запустило першу чергу бета-тестувальників додатку “Дія” (“Держава у смартфоні”).