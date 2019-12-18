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Минцифры обещает э-студенческие билеты с начала следующего года

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 декабря. УНН. Электронные студенческие билеты в мобильном приложении "Действие" появятся уже в начале следующего года. Об этом на своей странице в Facebook сообщило Министерство цифровой трансформации Украины, передает УНН.

"Ждите появления электронной студенческого в мобильном приложении Действие уже в начале следующего года!" - сообщили в министерстве.

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Так, это стало возможным благодаря утвержденному правительством постановлению "О реализации экспериментального проекта по применению электронных студенческих (ученических) билетов".

Отмечается, что оцифровка билетов будет происходить с согласия лица на использование данных, в частности персональных, содержащиеся в Реестре студенческих (ученических) билетов Единой государственной электронной базы по вопросам образования.

"Э-билет будет формироваться автоматически при условии наличия всех необходимых сведений о студенческом/ученическом билете государственного образца в Реестре ЕГЭБО и содержать уникальный электронный идентификатор - QR-код. Проверка достоверности э-билета будет происходить с помощью технических средств без дополнительного предъявления документа, удостоверяющего личность", - отметили в Минцифры.

Напомним, 11 декабря Министерство цифровой трансформации Украины запустило первую очередь бета-тестировщиков приложения "Действие" ("Государство в смартфоне").

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