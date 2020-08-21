В Мариуполе стартовал проект для запуска единого э-билета на транспорте
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Мариуполь начал проект по внедрению Национального муниципального транспортного процессинга для создания э-билета на транспорте. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.
"Мы продолжаем работу по внедрению единого э-билета на все виды транспорта. Очень рад, что Мариуполь одним из первых начал эту работу и продемонстрировал инициативу. От 18 августа в городе стартовал проект по внедрению Национального муниципального транспортного процессинга", - отметил Криклий.
Сообщается, что тогда же была проведена первая рабочая встреча, на которой были определены этапы запуска проекта единого муниципального билета в городе, аспекты перевозки льготных категорий граждан в рамках такого проекту, интеграции Национального муниципального транспортного процессинга с существующими транспортными системами города, а также методы оплаты за проезд в городском транспорте.
Напомним, Кабинет министров на заседании в среду одобрил реализацию экспериментального проекта по внедрению услуги по оформлению единого электронного билета.