У Маріуполі поліцейські викрили торговця гранатами

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КИЇВ. 22 вересня. УНН. Дві гранати із запалами вилучили оперативники у чоловіка під час спроби їх продати. На маріупольця чекає кримінальна відповідальність. Про це повідомляє УНН з посиланням на Нацполіцію.

Оперативники Кальміуського відділення поліції отримали оперативну інформацію, що 35-річний чоловік має намір збути боєприпаси.

Аби небезпечні предмети не потрапили до рук зловмисників, розшуковці провели дві оперативні закупівлі та вилучили їх. Злочинну діяльність маріупольця задокументовано.

Торговець оцінив "товар" у 2 тисячі гривень. Гроші, отримані незаконним шляхом, вилучено.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Нагадаємо, в Ірпені зловмисник під час затримання закидав гранатами поліцейських.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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