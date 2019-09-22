У Маріуполі поліцейські викрили торговця гранатами
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Дві гранати із запалами вилучили оперативники у чоловіка під час спроби їх продати. На маріупольця чекає кримінальна відповідальність. Про це повідомляє УНН з посиланням на Нацполіцію.
Оперативники Кальміуського відділення поліції отримали оперативну інформацію, що 35-річний чоловік має намір збути боєприпаси.
Аби небезпечні предмети не потрапили до рук зловмисників, розшуковці провели дві оперативні закупівлі та вилучили їх. Злочинну діяльність маріупольця задокументовано.
Торговець оцінив "товар" у 2 тисячі гривень. Гроші, отримані незаконним шляхом, вилучено.
За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.
Нагадаємо, в Ірпені зловмисник під час затримання закидав гранатами поліцейських.