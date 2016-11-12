У Маріуполі на автовокзалі в пасажира знайшли гранати
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 12 листопада. УНН. У Маріуполі на автовокзалі в одного з пасажирів були знайдені гранати. Про це кореспонденту УНН повідомляє Центральний відділ поліції Маріуполя.
Серед особистих речей гостя з Миколаєва правоохоронці виявили РГД-5, 130 патронів і три запали до гранат.
Посилені спецзаходи з протидії незаконному обігу вибухонебезпечних предметів тривають. При ретельному огляді на важливих об’єктах, таких як залізничні, автовокзали, блокпости, піддаються всі без винятку пасажири і автомобілі.
Сьогодні під час огляду сумки 21-річного жителя Миколаєва серед особистих речей було знайдено гранату, патрони і запали. Хлопець виглядав розгубленим і засмученим. Правоохоронцям пояснив, що не знає, звідки взялися вилучені предмети, і передбачає, що йому підкинули товариші.
Походження небезпечних предметів з’ясують слідчі в рамках відкритого кримінального провадження за ч.1 ст.263 “Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами” Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.